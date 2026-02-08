Израильскую команду ограбили перед Олимпиадой-2026 в Италии

Для израильской сборной участие в бобслее станет дебютным в истории страны на зимних Олимпийских играх. Квалификация была получена после отказа Великобритании от одного из двух выделенных ей мест. Сборная планирует выступить как в двойках, так и в четверках под управлением Эй Джея Эдельмана. В заездах парного бобслея его напарником выступит Менахем Чен, чемпион Израиля по метанию диска и толканию ядра. Ранее Чен и Эдельман пытались пройти квалификацию на зимние Игры 2022 года, однако заняли 27-е место в мировом рейтинге, уступив одну позицию необходимому для попадания на соревнования результату. В четверке к ним присоединятся Уорд Фаварсе и Омер Кац.