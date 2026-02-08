Российских криптоинвесторов разводят мошенники по новой схеме

Одной из жертв стал 31-летний житель Старого Оскола. Он перевёл мошенникам около 12,5 миллиона рублей после общения в тематическом чате. Первое время «проценты» даже начислялись, что создавало иллюзию работы, но вскоре сайт-подделка перестал функционировать, а все средства исчезли вместе с новым «другом». Мужчина обратился в полицию, однако шансы на возврат средств, как правило, крайне малы.