Российских криптоинвесторов разводят мошенники по новой схеме

Схема работает на фоне общей нестабильности рынка цифровых активов. Злоумышленники предлагают перевести средства в якобы высокодоходный стейкинг с гарантией сохранности капитала и доходностью до 20% годовых. Для убедительности они даже помогают жертвам проводить операции по видеосвязи.
Одной из жертв стал 31-летний житель Старого Оскола. Он перевёл мошенникам около 12,5 миллиона рублей после общения в тематическом чате. Первое время «проценты» даже начислялись, что создавало иллюзию работы, но вскоре сайт-подделка перестал функционировать, а все средства исчезли вместе с новым «другом». Мужчина обратился в полицию, однако шансы на возврат средств, как правило, крайне малы.
Проблема финансового мошенничества в России носит системный характер и затрагивает самые разные социальные группы. Например, в Калининградской области за одни сутки злоумышленники похитили у жителей более 4,4 миллиона рублей. Среди пострадавших — врач военного госпиталя, потерявшая 3,5 млн после обещаний пассивного дохода, студентка и пенсионерка, которые перевели деньги лжесотрудникам госорганов и по фишинговой ссылке.
