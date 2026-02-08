Ричмонд
Российских криптоинвесторов разводят мошенники по новой схеме

Российские криптоинвесторы стали мишенью для новой мошеннической схемы, в результате которой жертвы теряют миллионы рублей. Аферисты используют фишинговые сайты, маскирующиеся под платформу популярного криптокошелька Trust Wallet, выяснила Baza.

Схема работает на фоне общей нестабильности рынка цифровых активов. Злоумышленники предлагают перевести средства в якобы высокодоходный стейкинг с гарантией сохранности капитала и доходностью до 20% годовых. Для убедительности они даже помогают жертвам проводить операции по видеосвязи.

Одной из жертв стал 31-летний житель Старого Оскола. Он перевёл мошенникам около 12,5 миллиона рублей после общения в тематическом чате. Первое время «проценты» даже начислялись, что создавало иллюзию работы, но вскоре сайт-подделка перестал функционировать, а все средства исчезли вместе с новым «другом». Мужчина обратился в полицию, однако шансы на возврат средств, как правило, крайне малы.

Проблема финансового мошенничества в России носит системный характер и затрагивает самые разные социальные группы. Например, в Калининградской области за одни сутки злоумышленники похитили у жителей более 4,4 миллиона рублей. Среди пострадавших — врач военного госпиталя, потерявшая 3,5 млн после обещаний пассивного дохода, студентка и пенсионерка, которые перевели деньги лжесотрудникам госорганов и по фишинговой ссылке.

