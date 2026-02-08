Дети погибшей Алии Галицкой проживают с отцом, заявил его адвокат

«Суд определил, что на время судебных разбирательств Галицких двое их совместных несовершеннолетних детей проживают с отцом», — рассказала ТАСС адвокат бизнесмена Анна Бутырина.
По словам бывшего адвоката Галицкой Рубена Маркарьяна, часть имущества семьи, в основном недвижимость, находится под арестом. Окончательное слушание по разделу имущества назначено на 10 февраля 2026 года, после чего арест может быть снят.
Алию Галицкую задержали 4 февраля. Основанием послужило возбуждённое уголовное дело по статьям о вымогательстве и клевете. Истринский суд постановил арестовать её до 3 апреля. В ходе следствия выяснилось, что она шантажировала бизнесмена Александра Галицкого, требуя 150 миллионов долларов и угрожая публикацией компрометирующих сведений. Сегодня поступила информация о её самоубийстве.
