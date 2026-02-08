Трамп требует патриотизма: конфликт с олимпийцем Хессом на Олимпиаде в Италии

На той же пресс-конференции присутствовал ещё один представитель США в дисциплине фристайл — Кристофер Лайллис. Отвечая на аналогичные вопросы о сложностях, связанных с выступлением под флагом страны в условиях внутренней напряжённости, Лайллис заявил, что американская сборная стремится демонстрировать иные ценности: уважение прав личности, равное отношение ко всем гражданам и проявление любви и уважения в общественной жизни. По его словам, именно такую Америку хотят показать спортсмены через своё участие в Олимпийских играх.