Трамп требует патриотизма: конфликт с олимпийцем Хессом на Олимпиаде в Италии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал фристайлиста Хантера Хесса за заявление о «смешанных эмоциях» при представлении страны на Олимпиаде-2026 в Италии. Спортсмен 6 февраля объяснил сложность выступления под флагом США на фоне иммиграционных рейдов властей. Трамп 8 февраля заявил, что Хессу не стоило пробоваться в сборную.
Воскресным утром 8 февраля 2026 года 47-й президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил с резкой оценкой в адрес олимпийского фристайлиста Хантера Хесса, ранее выразившего неоднозначное отношение к участию в составе национальной сборной на 25-х зимних Олимпийских играх, проходящих в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Глава государства опубликовал своё заявление на платформе Truth Social, отметив, что спортсмену, испытывающему подобные чувства, не следовало претендовать на место в олимпийской команде.
Поводом для реакции президента стали высказывания Хесса, прозвучавшие двумя днями ранее, 6 февраля 2026 года, в ходе пресс-конференции, состоявшейся вскоре после церемонии открытия Игр. Американский фристайлист сообщил журналистам, что его участие в соревнованиях сопровождается смешанными эмоциями. Хесс пояснил, что ему непросто представлять Соединённые Штаты на международной арене на фоне проводимых администрацией президента Трампа масштабных рейдов иммиграционной и таможенной службы на территории страны. Спортсмен подчеркнул, что ношение национальной символики не означает автоматического одобрения всех текущих политических процессов внутри государства, и выразил несогласие с рядом принимаемых решений.
На той же пресс-конференции присутствовал ещё один представитель США в дисциплине фристайл — Кристофер Лайллис. Отвечая на аналогичные вопросы о сложностях, связанных с выступлением под флагом страны в условиях внутренней напряжённости, Лайллис заявил, что американская сборная стремится демонстрировать иные ценности: уважение прав личности, равное отношение ко всем гражданам и проявление любви и уважения в общественной жизни. По его словам, именно такую Америку хотят показать спортсмены через своё участие в Олимпийских играх.
Реакция президента Трампа последовала в воскресенье. В своём сообщении он выразил сожаление по поводу присутствия Хесса в составе олимпийской делегации, указав, что подобные сомнения несовместимы с ролью представителя национальной команды. Трамп также отметил, что поддерживать спортсмена, публично выражающего критику в адрес политики своей страны в период международных соревнований, крайне затруднительно.
Ситуация привлекла внимание общественности в дни, когда внимание мировой аудитории приковано к зимним Олимпийским играм в Италии. Высказывания спортсменов и последовавшая за ними реакция главы государства вновь обозначили напряжение между спортивной дипломатией и внутриполитической повесткой, подчеркнув, что даже на арене, традиционно считающейся пространством для единения и трансграничного диалога, невозможно полностью абстрагироваться от актуальных социальных и политических дискуссий.
Олимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо, стартовавшие 6 февраля 2026 года, продолжаются в соответствии с утверждённой программой, в то время как дискуссия вокруг позиции американских спортсменов получает развитие в медиапространстве обеих сторон Атлантики.