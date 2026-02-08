12 пенсионеров госпитализированы из-за отравления в московском пансионате: Роспотребнадзор начал проверку

Как писал сайт KP.RU, 2 февраля в Москве Роспотребнадзор организовал эпидрасследование после отравления детей в отеле «Поречье». В больницу попали шестеро детей, приехавших в столицу из Ростова-на-Дону на хореографический конкурс. Специалисты отобрали пробы сырья, пищевой продукции и биоматериал у заболевших и контактировавших с ними детей.