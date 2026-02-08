12 пенсионеров госпитализированы из-за отравления в московском пансионате: Роспотребнадзор начал проверку

Столичный Роспотребнадзор проводит эпидрасследование из-за госпитализации 12 пенсионеров пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы с симптомами ОРВИ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В пресс-службе отметили, что региональное управление по информации о госпитализации с симптомами ОРВИ 12 постояльцев пансионата в Пенино совместно с департаментом здравоохранения Москвы незамедлительно приступило к эпидемиологическому расследованию.
По данным ведомства, организованно проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Как писал сайт KP.RU, 2 февраля в Москве Роспотребнадзор организовал эпидрасследование после отравления детей в отеле «Поречье». В больницу попали шестеро детей, приехавших в столицу из Ростова-на-Дону на хореографический конкурс. Специалисты отобрали пробы сырья, пищевой продукции и биоматериал у заболевших и контактировавших с ними детей.