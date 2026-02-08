Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эпидемиолог сказала, что будет с пассажиром в аэропорту, если на тепловизоре он «светится» красным цветом

Что будет с пассажиром в аэропорту, если тепловизор показал температуру от 37,5.

Источник: Комсомольская правда

Замглавврача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова сказала в эфире телеканала СТВ, что будет с пассажиром в аэропорту, если на тепловизоре он «светится» красным цветом — иначе говоря, если температура его тела 37,5 градуса и выше.

Санитарно-карантийный контроль проходя в Национальном аэропорту «Минск» все пассажиры и экипажи. Первичные замеры ведутся тепловизорами.

«Сначала идет контроль потока на стационарных тепловизорах. То есть мы видим сначала здесь, а затем, когда поток пассажиров приходит сюда, видим уже вот на этом тепловизоре. То есть двойной контроль. Зеленый цвет, если все в порядке, а если идет повышение температуры, то красным цветом», — сказала Автухова.

Если пассажир «светится» красным цветом (то есть его температура 37,5 и выше), его отведут в медпункт для осмотра. А при подозрении на опасные вирусы, отправят в изолятор, пока не поставят диагноз. Для этого клинический материал пассажира уйдет в лабораторию биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

На телеканале добавили, что в 2025-м в международных пунктах пропуска Беларуси досмотрели около четырех миллионов пассажиров. С подозрением на инфекционные заболевания госпитализировали девять человек.

Тем временем белорусский эпидемиолог рассказала, что известно о лечении вируса Нипах.