Заболели более 30 младенцев: Danon отзывает часть продукции в Нидерландах

Более чем три десятка младенцев в Нидерландах почувствовали себя плохо после употребления детской смеси от компании Danone. По информации RTL, в компании уже начался процесс отзыва продукции из магазинов. Сообщается, что смесь может содержать токсичные вещества.
По словам родителей, после кормления у детей отмечалась рвота, диарея, а также боль в животе и вялость. Некоторым из пострадавших малышей даже понадобилась помощь специалистов. Еще часть младенцев были госпитализированы.
В компании Danone уже сообщили об отзыве 14-ти видов детского питания, которое продается в магазинах Нидерландов. Всего — 44 партии. Предварительная причина — наличие токсина церулид, который вырабатывают бактерии Bacillus Cereus.
Представители Danone также сообщили, что, на данный момент, связь между самочувствием детей и употреблением смеси, не установлена. Отзыв продукции проводится как мера предосторожности, и согласован с Нидерландским управлением по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в одном из отелей Москвы произошло массовое отравление детей. Пострадали шесть ребят, они попали в больницу. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».