Онколог Ивашков рассказал, как сообщить близким о диагнозе «рак»

Онкобольные часто не сразу сообщают близким о своем диагнозе, однако слишком долгое молчание может негативно сказаться как на самом пациенте, так и на его близких, рассказал врач-онколог Владимир Ивашков.
«Получить диагноз “рак” — огромный стресс. И одна из сложных задач — сообщить об этом родным. Исследования показывают, что открытое общение улучшает эмоциональное состояние как пациента, так и его близких», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам врача, провести беседу с близкими о своем диагнозе лучше, когда сам пациент чувствует себя готовым. Однако, отметил Ивашков, психоонкологи отмечают, что 75 процентов пациентов впоследствии сожалеют о слишком долгом молчании, так как оно усиливает их тревогу и чувство изоляции.
Ивашков посоветовал перед разговором с близкими изучить информацию о диагнозе и плане лечения и определиться, кому сказать первому. Для разговора следует выбрать спокойное место и время без спешки.
В разговоре необходимо изложить факты о диагнозе, избегая лишних медицинских терминов, рассказал о плане лечения и прогнозах, и рассказать, какую поддержку пациент ожидает от собеседников, рекомендовал врач.
Онколог посоветовал пациенту в разговоре не извиняться за болезнь, не приуменьшать серьезность ситуации и не давать обещаний, которые он не может контролировать.
Он рассказал, что около 60% родственников после такого разговора испытывают шок и растерянность и им нужно дать время на принятие информацию. При этом не нужно волноваться, если они сначала они отреагируют не так, как ожидал онкобольной.
