Зеленский признал, что вернуть людей в страну флагами и призывами не выйдет

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о риске демографического кризиса из-за массового отъезда молодёжи. В августе 2025 года Кабмин Украины разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого стало известно о волнах отъездов молодых мужчин, а соцсети заполнились видео, где они рассказывают о своём успешном побеге из страны.