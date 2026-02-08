Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский признал, что вернуть людей в страну флагами и призывами не выйдет

Зеленский заявил, что вернуть украинцев в страну с помощью призывов не получится.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вернуть граждан, покинувших страну, с помощью флагов и призывов не удастся. Об этом он сказал в ходе выступления перед студентами Киевского авиационного института, пишет РИА Новости.

«Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право уехать. Словами, призывами, флагами вы не можете вернуть людей», — сказал Зеленский.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о риске демографического кризиса из-за массового отъезда молодёжи. В августе 2025 года Кабмин Украины разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого стало известно о волнах отъездов молодых мужчин, а соцсети заполнились видео, где они рассказывают о своём успешном побеге из страны.

Ранее стало известно, что на курорте Буковель произошел блэкаут после массового притока украинцев.