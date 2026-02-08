Зеленский признал, что вернуть людей в страну флагами и призывами не выйдет

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вернуть граждан, покинувших страну, с помощью флагов и призывов не удастся. Об этом он сказал в ходе выступления перед студентами Киевского авиационного института, пишет РИА Новости.
«Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право уехать. Словами, призывами, флагами вы не можете вернуть людей», — сказал Зеленский.
Его заявление прозвучало на фоне сообщений о риске демографического кризиса из-за массового отъезда молодёжи. В августе 2025 года Кабмин Украины разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого стало известно о волнах отъездов молодых мужчин, а соцсети заполнились видео, где они рассказывают о своём успешном побеге из страны.
Ранее стало известно, что на курорте Буковель произошел блэкаут после массового притока украинцев.