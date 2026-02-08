Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Пхукета образовалось мазутное пятно после крушения танкера

У берегов тайского Пхукета затонул контейнеровоз, в результате из-за вылившегося в море бункерного топлива на воде образовалось мазутное пятно. Об этом сообщила администрация провинции Пхукет.

У берегов тайского Пхукета затонул контейнеровоз, в результате из-за вылившегося в море бункерного топлива на воде образовалось мазутное пятно. Об этом сообщила администрация провинции Пхукет.

Согласно информации центра, контейнеровоз Sealyd Arc под панамским флагом затонул у острова Ко Кео Ной, расположенного недалеко от южного побережья Пхукета. На борту судна находилось 290 контейнеров, из которых 14 содержали опасные вещества.

— На месте затопления контейнеровоза образовалось мазутное пятно из-за вылившегося в море бункерного топлива судна, — говорится в сообщении.

В информационном центре отметили, что сейчас на месте происшествия работают военно-морские силы Таиланда и два патрульных катера, которые устанавливают предупреждающие сигналы на плавающих контейнерах и по возможности занимаются ликвидацией мазутного пятна.

14 января стало известно, что иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море. Береговым службам страны удалось спасти 14 членов экипажа. По предварительным данным, это граждане Ирана и Индии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше