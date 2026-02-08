У берегов Пхукета образовалось мазутное пятно после крушения танкера

У берегов тайского Пхукета затонул контейнеровоз, в результате из-за вылившегося в море бункерного топлива на воде образовалось мазутное пятно. Об этом сообщила администрация провинции Пхукет.
Согласно информации центра, контейнеровоз Sealyd Arc под панамским флагом затонул у острова Ко Кео Ной, расположенного недалеко от южного побережья Пхукета. На борту судна находилось 290 контейнеров, из которых 14 содержали опасные вещества.
— На месте затопления контейнеровоза образовалось мазутное пятно из-за вылившегося в море бункерного топлива судна, — говорится в сообщении.
В информационном центре отметили, что сейчас на месте происшествия работают военно-морские силы Таиланда и два патрульных катера, которые устанавливают предупреждающие сигналы на плавающих контейнерах и по возможности занимаются ликвидацией мазутного пятна.
