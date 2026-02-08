Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волжском объявили о переводе школьников на дистант 9 февраля

В связи с неблагоприятными погодными условиями школы Волжского 9 февраля также перейдут на дистанционный формат.

Источник: Freepik

Как сообщили в администрации города-спутника, если родителям невозможно будет организовать онлайн-занятия из дома, в школах для таких учащихся будет организовано обучение в обычном формате.

— Дошкольные образовательные учреждения также будут принимать воспитанников, если у родителей нет возможности оставить детей дома, — пояснили в официальном Telegram-канале администрации Волжского.

Напомним, ранее о переводе обучающихся образовательных учреждений объявили в Волгограде и в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.