Невролог Демьяновская: ОРВИ бьет по нервной системе, вызывая ее расстройство

Обычная простуда может бить по нервной системе. Об этом предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. Если после болезни долго сохраняется слабость, не восстановится сон, присутствует раздражительность, то нужна помощь.
Острые респираторные вирусные инфекции действительно часто затрагивают нервную систему. При болезни организм дает мощный иммунный ответ, для борьбы с вирусом вырабатываются воспалительные медиаторы — цитокины. Но если их в избытке, то они могут реагировать на собственные ткани, в том числе на центральную нервную систему.
— Встречаются тяжелые постинфекционные поражения ЦНС — например, подострый склерозирующий панэнцефалит после кори, острый рассеянный энцефаломиелит после любой вирусной инфекции, — говорит врач.
Но чаще всего после болезни пациент долго не может вернуться в норму.
— Под воздействием избытка цитокинов гипоталамус и гиппокамп становятся более чувствительными к любым воздействиям, — рассказывает невролог Газета.ru.
Поэтому может сохраняться ощущение «тумана в голове», утомляемости, снижения концентрации внимания, повышенное потоотделение, скачки артериального давления.
Еще одно последствие — это воздействие на нервные клетки продуктами распада вирусов. А при высокой температуре и заложенности носа проявляется гипоксия (кислородное голодание). Даже в умеренных количествах это состояние способно вызывать головокружение, сонливость и ухудшение когнитивных функций.
Если подобные состояния не проходят на протяжении 6 месяцев, то речь идет о хронической астении. Особенно ей подвержены те, кто переносят инфекцию на ногах.
На практике любая респираторная инфекция — как вирусная, так и бактериальная — может приводить к серьезным осложнениям. В текущем сезоне переболевшие гриппом A (H3N2), нередко сталкивались с воспалением среднего уха и снижением слуха, сообщает 360.ru.
Среди бактериальных возбудителей особую опасность представляют менингококк, гемофильная палочка, пневмококк и листерия. Заранее предсказать, чем закончится ОРВИ для конкретного человека, невозможно. Поэтому принципиально важно определить возбудителя заболевания. Некоторые микроорганизмы известны высоким риском тяжелых осложнений, пишет газета Известия.