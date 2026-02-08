Невролог Демьяновская: ОРВИ бьет по нервной системе, вызывая ее расстройство

Острые респираторные вирусные инфекции действительно часто затрагивают нервную систему. При болезни организм дает мощный иммунный ответ, для борьбы с вирусом вырабатываются воспалительные медиаторы — цитокины. Но если их в избытке, то они могут реагировать на собственные ткани, в том числе на центральную нервную систему.