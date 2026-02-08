В Национальном центре «Россия» стартовал День российской науки

Открывая праздник, заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова подчеркнула, что научное творчество наполняет жизнь смыслом и открывает новые пути. Она отметила высокий интерес к науке со стороны студентов, которые в будущем ведут страну к новым победам и помогают преодолевать вызовы.