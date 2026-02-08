В Национальном центре «Россия» стартовал День российской науки

Открывая праздник, заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова подчеркнула, что научное творчество наполняет жизнь смыслом и открывает новые пути. Она отметила высокий интерес к науке со стороны студентов, которые в будущем ведут страну к новым победам и помогают преодолевать вызовы.
«Наука прекрасна, невероятна, амбициозна. Когда человек становится частью науки, его жизнь наполняется смыслом, потому что научное творчество делает каждый этап развития началом нового пути», — сказала Петрова.
Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова добавила, что учёные — это первооткрыватели, дерзкие и смелые люди, чьи мечты воплощаются в жизнь. Центр, созданный по распоряжению президента Владимира Путина, призван стать площадкой для таких открытий.
В течение дня проходят тематические сессии и лекции о карьере учёных и передовых разработках. Ключевой стала пленарная дискуссия «Учёный — герой нашего времени» с участием молодых исследователей, государственных деятелей и медиаэкспертов.
День российской науки отмечается 8 февраля, дата была учреждена в 1999 году. Праздник призван подчеркнуть важную роль научных достижений в развитии общества и страны.
Национальный центр «Россия» продолжает оставаться ключевой площадкой для значимых государственных инициатив. Так, 5 февраля здесь прошло торжественное открытие Года единства народов России, на котором президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность марафона «Россия — семья семей». Мероприятие, собравшее на площадке представителей около 160 этносов, было направлено на укрепление исторических связей, культурных традиций и солидарности народов страны.
