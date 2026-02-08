Учёные раскрыли способ выявить болезнь Паркинсона до появления тремора

В исследовании участвовали 188 здоровых добровольцев, 393 пациента с подтверждённым диагнозом и 58 человек с продромальной стадией — бессимптомным периодом, который может длиться до 20 лет. Анализ показал, что именно у этой группы наблюдались чёткие изменения в соответствующих генах. У пациентов с развившейся формой болезни эти маркеры, напротив, почти отсутствовали.