Такого сурового февраля не было давно: После ледового апокалипсиса Молдову ждёт испытание морозами до минус 20, — синоптики рассказывают, когда потеплеет

Какой будет погода в Молдове в понедельник, 9 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Зима берет реванш: уже с понедельника в стране резко похолодает, а ночные температуры опустятся до −10°C. Пик холодов придется на 10 февраля, когда столбики термометров на севере упадут до −17°C, в центре — до −14°C, а на юге — до −12°C.

Дневные показатели также останутся отрицательными, колеблясь в пределах −3°C…−5°C.

Морозы закончатся в среду-четверг, днем обещают до +6 градусов.

Теперь подробнее.

Кишинев день — минус 6, ночь минус 13, слабый снег.

В этот день в столице 9 февраля 2025 года было днём около 0, ночью — минус 8.

На юге Молдовы днем минус 3, ночью — минус 5, переменная облачность.

На севере страны днём минус 8, ночью минус 17−10, снег.

Во вторник будет ещё холоднее, а потом обещают сплошные плюсы, по крайней мере днём.

И незабываем, что скоро весна, которая, надеемся, все расставит по местам. Хотя… всякое бывало…

