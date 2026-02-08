Такого сурового февраля не было давно: После ледового апокалипсиса Молдову ждёт испытание морозами до минус 20, — синоптики рассказывают, когда потеплеет

Зима берет реванш: уже с понедельника в стране резко похолодает, а ночные температуры опустятся до −10°C. Пик холодов придется на 10 февраля, когда столбики термометров на севере упадут до −17°C, в центре — до −14°C, а на юге — до −12°C.