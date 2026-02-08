Такого сурового февраля не было давно: После ледового апокалипсиса Молдову ждёт испытание морозами до минус 20, — синоптики рассказывают, когда потеплеет

Зима берет реванш: уже с понедельника в стране резко похолодает, а ночные температуры опустятся до −10°C. Пик холодов придется на 10 февраля, когда столбики термометров на севере упадут до −17°C, в центре — до −14°C, а на юге — до −12°C.
Дневные показатели также останутся отрицательными, колеблясь в пределах −3°C…−5°C.
Морозы закончатся в среду-четверг, днем обещают до +6 градусов.
Теперь подробнее.
Кишинев день — минус 6, ночь минус 13, слабый снег.
В этот день в столице 9 февраля 2025 года было днём около 0, ночью — минус 8.
На юге Молдовы днем минус 3, ночью — минус 5, переменная облачность.
На севере страны днём минус 8, ночью минус 17−10, снег.
Во вторник будет ещё холоднее, а потом обещают сплошные плюсы, по крайней мере днём.
И незабываем, что скоро весна, которая, надеемся, все расставит по местам. Хотя… всякое бывало…
