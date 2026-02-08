Депутат Милонов выступил против отмены Дня святого Валентина

При этом коллеги Виталия Милонова выступают за то, чтобы не лишать людей возможности проявить симпатию, но призывают «изменить ориентиры» праздника. Например, сделать так, чтобы 14 февраля стал особым днем для тех, кто считает самыми важными такие понятия, как любовь, семья и дети, передает ОТР.