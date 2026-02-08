Депутат Милонов выступил против отмены Дня святого Валентина

Каждый год, когда приближается День святого Валентина, звучат самые разные предложения, как искоренить этот праздник из российского календаря. Но, несмотря на все инициативы, в середине февраля с витрин магазинов сметают символику Дня всех влюбленных.
Например, депутат Татьяна Буцкая предложила переименовать День святого Валентина в День любви или в День плюшевой игрушки. Чтобы символом праздника стала плюшевая игрушка, как символ доброты.
А вот зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что тогда 14 февраля будет окончательно выглядеть пошло. Ведь в настоящий момент «самое нормальное в этом празднике — это упоминание святого Западной церкви Валентина».
Мишек, сердечки и другие атрибуты 14 февраля он называет «звенящей пошлостью, которое оброс некогда приличный праздник».
— Праздник любви в нашем традиционном понимании — это День Петра и Февронии. В русском смысле любовь — это семья и верность, — прокомментировал Милонов Lenta.ru.
Что касается западного Дня всех влюбленных, то депутат отметил, что этот праздник символизирует «промискуитет и сиюминутные случки».
Депутат так же выразил надежду, что для россиян символом любви, семьи и верности давно стал православный праздник святых Петра и Февронии.
При этом коллеги Виталия Милонова выступают за то, чтобы не лишать людей возможности проявить симпатию, но призывают «изменить ориентиры» праздника. Например, сделать так, чтобы 14 февраля стал особым днем для тех, кто считает самыми важными такие понятия, как любовь, семья и дети, передает ОТР.
Тем временем, московские рестораны ввели повышенные депозиты за раннее бронирование столиков ко Дню всех влюбленных. Если раньше за столик брали в среднем 7 тысяч рублей, то к романтичной дате повысили ценник до 14 тыс.рублей, сообщает 360.ru.
Выросли цены и на цветы. На День святого Валентина средняя стоимость букета составляет 3 890 рублей, тогда как мужские подарочные наборы стоят 4 201 рубль, передает Царьград.