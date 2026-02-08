Ветврач Руденко: если собака наелась снега с реагентами, нужно срочно дать воды

Употребление животными снега, загрязненного солевыми смесями и химическими реагентами, представляет серьезную опасность для собак.
Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко объяснил, в чем кроется угроза и что делать в таких случаях.
Применяемые дорожные средства включают хлористые соединения натрия, кальция и магния, дополняемые специальными веществами, ускоряющими таяние льда. Попадание их внутрь организма вызывает раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, провоцирует расстройства пищеварения, включая тошноту, диарею и сильнейшую жажду.
Если собака съела много такого снега, то возможно развитие тяжелых отравлений. А нарушение электролитного баланса организма критично для молодых, старых особей и собак с патологиями сердечно-сосудистой системы и почек, пишет Газета.ru.
В снегу могут содержаться не только реагенты для таяния снега, но и токсичные металла, остатки топлива, грязь — все это только усугубит состояние питомца.
Если животное наелось снега, нужно срочно дать воды, чтобы снизить концентрацию отравляющих веществ. А вот самостоятельно вызывать рвоту или применять лекарственные препараты недопустимо без рекомендации врача.
Если повторяется многократная рвота, диарея, озноб, отказ пищи, то требуются срочно показать питомца ветврачу.
