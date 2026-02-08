Ричмонд
Мороз никуда не ушёл: Москвичей предупредили о новом похолодании до −22

Температура воздуха в Московском регионе ночью местами опустится до минус 22 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Источник: Life.ru

«На фоне облачности с прояснениями температура воздуха в столице составит 13−15 градусов ниже нуля, по области — от минус 13 до минус 18 градусов, местами до минус 22 градусов», — приводит комментарий собеседника ТАСС.

Ночью осадков не будет. Днём в понедельник в Подмосковье местами пройдёт небольшой снег.

Днём в Москве температура составит минус 9 — минус 11 градусов. По области воздух прогреется до минус 9 — минус 14 градусов. Ветер подует с северо-запада и запада со скоростью 5—10 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

Напомним, лишь к концу недели в Москву придёт потепление. По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 13 февраля, столбики термометра поднимутся до плюс 1 градуса. В субботу 14 февраля температура достигнет плюс 2 градусов. Синоптики обещают облачную погоду и осадки.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.