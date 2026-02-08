Не нюхаем и не облизываем! Как определить, что продуктам в холодильнике пришёл конец

Собеседница «Газеты.ru» считает приоритетными объективные критерии оценки. На первое место она поставила соблюдение условий хранения и сроков годности. Так, продукт, хранившийся с нарушением температурного режима или просроченный, считается потенциально опасным независимо от его внешних характеристик. Визуальные изменения, такие как появление слизи, плесени, вздутие упаковки или неестественный цвет, являются индикаторами порчи.
Изменение текстуры — размягчение или водянистость — может указывать на активность микроорганизмов. Эксперт категорически запретила пробовать подозрительные продукты «на язык», так как даже микроскопическая доза бактериальных токсинов способна вызвать тяжёлое отравление, особенно у детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом.
