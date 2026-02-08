Ричмонд
Не нюхаем и не облизываем! Как определить, что продуктам в холодильнике пришёл конец

Ориентироваться на запах и внешний вид продукта для оценки его безопасности — серьёзная ошибка, противоречащая правилам пищевой гигиены, предупредила старший преподаватель кафедры «Пищевая безопасность» Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова. По её словам, многие опасные патогены не изменяют органолептические свойства пищи, поэтому нормальный запах и вид не гарантируют отсутствия угрозы.

Источник: Life.ru

Собеседница «Газеты.ru» считает приоритетными объективные критерии оценки. На первое место она поставила соблюдение условий хранения и сроков годности. Так, продукт, хранившийся с нарушением температурного режима или просроченный, считается потенциально опасным независимо от его внешних характеристик. Визуальные изменения, такие как появление слизи, плесени, вздутие упаковки или неестественный цвет, являются индикаторами порчи.

Изменение текстуры — размягчение или водянистость — может указывать на активность микроорганизмов. Эксперт категорически запретила пробовать подозрительные продукты «на язык», так как даже микроскопическая доза бактериальных токсинов способна вызвать тяжёлое отравление, особенно у детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее Life.ru выяснил неочевидные признаки того, что продукт в морозилке испортился. Кроме того, врач подсказал стратегию по восстановлению кишечника после приёма антибиотиков.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.