Саночник Павел Репилов занял 14-е место на Олимпийских играх в Италии

Павлу Репилову 23 года, он является чемпионом и серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года. Он младший брат Романа Репилова, трехкратного чемпиона мира, шестикратного медалиста чемпионатов Европы, двукратного обладателя Кубка мира и участника Олимпийских игр в Пхенчхане и Пекине.