Саночник Павел Репилов занял 14-е место на Олимпийских играх в Италии

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в общем зачете после четырех заездов одиночников на Олимпийских играх, проходящих в Италии. Соревнования прошли в воскресенье, 8 февраля.
23-летний спортсмен показал время три минуты 34,963 секунды. Золотую медаль завоевал немец Макс Лангенхан с результатом три минуты 31,191 секунды, вторым с отставанием в 0,596 секунды стал австриец Йонас Мюллер, бронзу с отставанием в 0,934 завоевал итальянец Доминик Фишналлер.
Павлу Репилову 23 года, он является чемпионом и серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года. Он младший брат Романа Репилова, трехкратного чемпиона мира, шестикратного медалиста чемпионатов Европы, двукратного обладателя Кубка мира и участника Олимпийских игр в Пхенчхане и Пекине.
Первые выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Милане оказались не очень удачными. Российская спортсменка Дарья Непряева заняла 17-е место в гонке по скиатлону, отстав от победительницы, шведки Фриды Карлссон, на четыре минуты.
Российский лыжник Савелий Коростелев выступил лучше и занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии. Соревнования проходят в Тезеро.