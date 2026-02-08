Собачникам объяснили, что делать, если питомец съел снег с солью и реагентами

Для профилактики собеседник «Газеты.ru» рекомендовал не разрешать питомцу есть снег, особенно у дорог, использовать на прогулке поводок и намордник, а после возвращения домой промывать лапы и живот тёплой водой. Даже единичный случай требует внимания, а регулярное поедание снега с реагентами — повод для консультации со специалистом и коррекции поведения на прогулке.