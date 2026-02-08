Собачникам объяснили, что делать, если питомец съел снег с солью и реагентами

«Попадая в организм животного, эти вещества раздражают слизистую желудка и кишечника, могут вызывать рвоту, диарею, сильную жажду и обезвоживание. При значительном количестве съеденного снега возрастает риск интоксикации и нарушения водно-солевого баланса…» — подчеркнул доктор ветеринарных наук.
Дополнительную угрозу несут примеси тяжёлых металлов, остатков топлива и грязи, которые накапливаются в снеге. Регулярное потребление такого «коктейля» повышает риск развития хронических проблем с ЖКТ и почками. Если собака всё же съела снег с реагентами, необходимо обеспечить ей доступ к чистой воде и наблюдать за состоянием. При появлении повторной рвоты, поноса, вялости или дрожи следует немедленно обратиться к ветеринару.
Для профилактики собеседник «Газеты.ru» рекомендовал не разрешать питомцу есть снег, особенно у дорог, использовать на прогулке поводок и намордник, а после возвращения домой промывать лапы и живот тёплой водой. Даже единичный случай требует внимания, а регулярное поедание снега с реагентами — повод для консультации со специалистом и коррекции поведения на прогулке.
Ранее кинолог научил россиян правильно выгуливать собак в мороз. Тем временем ветврач в интервью Life.ru заявил о возможном отравлении и интоксикации у собак из-за уличных реагентов.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.