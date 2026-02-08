Трём знакам зодиака настоятельно рекомендовали не менять работу в 2026 году

Лучше сосредоточиться на повышении квалификации и переговорах об улучшении условий на текущем месте. А вот для Дев 2026-й — время системности и профессионального взросления, когда именно текущая работа даёт необходимый опыт и связи. Лучше оптимизировать процессы и брать на себя больше ответственности, не сравнивая себя с другими.
Козероги же входят в фазу карьерного закрепления, которая может восприниматься как застой, но на деле является подготовкой к будущему скачку. Резкая смена работы способна нарушить долгосрочную стратегию, поэтому стоит выстраивать репутацию и планомерно готовиться к следующему шагу, отметила мистик в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Кстати, 2026 год станет для России периодом решения материальных и финансовых вопросов, а также самоопределения на мировой арене. По словам астролога, страна будет играть значимую роль в глобальных процессах, особенно за счёт использования собственных ресурсов и укрепления новых союзов в первой половине года.
