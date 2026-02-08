Почему саночник Репилов не попал в десятку лучших на Олимпиаде

Россиянин Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях по санному спорту на Олимпиаде-2026 в Кортина-д’Ампеццо. Его время по итогам четырех заездов — 3 минуты 34,963 секунды. Золото выиграл немец Макс Лангенхан (3:31,191), серебро — австриец Йонас Мюллер (+0,596), бронзу — итальянец Доминик Фишналлер (+0,934). 23-летний Репилов является чемпионом и серебряным призером юношеских ОИ-2020.
Российский саночник Павел Репилов завершил олимпийскую дистанцию на 14-м месте в Кортина-д’Ампеццо.
Восьмого февраля 2026 года в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо завершились соревнования по санному спорту в одиночных заездах у мужчин в рамках 25-х зимних Олимпийских игр. Российский спортсмен Павел Репилов по итогам четырех спусков занял 14-е место с общим временем три минуты 34,963 секунды.
Олимпийским чемпионом стал 26-летний немец Макс Лангенхан, шестикратный чемпион мира, показавший результат три минуты 31,191 секунды. Это первая в его карьере золотая медаль Игр. Серебряную награду завоевал австриец Йонас Мюллер, уступивший победителю 0,596 секунды. Бронзовым призером стал итальянский саночник Доминик Фишналлер с отставанием от лидера на 0,934 секунды.
В ходе соревнований Репилов после первых двух попыток располагался на 16-й позиции с результатом одна минута 47,708 секунды. В последующих заездах ему удалось улучшить свое положение в итоговом протоколе. Двадцатитрехлетний россиянин ранее становился чемпионом и серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года.
Макс Лангенхан, выигравший золото в Италии, ранее участвовал в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где занял шестое место по сумме четырех попыток. Нынешняя победа стала для него первым олимпийским титулом на взрослом уровне.
По оценке двукратного чемпиона мира и шестикратного чемпиона Европы Семена Павличенко, Репилов подошел к стартам в хорошей физической форме и продемонстрировал качественный стартовый разгон и уверенную работу на трассе. Павличенко отметил, что подготовка к Играм велась в течение трех лет преимущественно на трассе в Сочи. Вместе с тем он допустил, что на результат могли повлиять недостаточное количество тренировочных спусков именно на кортина-д’ампеццо и особенности инвентаря. Специалист также выразил критическое отношение к современным трассам для санного спорта, назвав их маловыразительными по траектории и лишенными технического разнообразия.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. Российскую делегацию представляют 13 спортсменов, выступающих в семи дисциплинах: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Соревнования по санному спорту стали одной из первых дисциплин зимней Олимпиады-2026.