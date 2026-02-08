Почему саночник Репилов не попал в десятку лучших на Олимпиаде

По оценке двукратного чемпиона мира и шестикратного чемпиона Европы Семена Павличенко, Репилов подошел к стартам в хорошей физической форме и продемонстрировал качественный стартовый разгон и уверенную работу на трассе. Павличенко отметил, что подготовка к Играм велась в течение трех лет преимущественно на трассе в Сочи. Вместе с тем он допустил, что на результат могли повлиять недостаточное количество тренировочных спусков именно на кортина-д’ампеццо и особенности инвентаря. Специалист также выразил критическое отношение к современным трассам для санного спорта, назвав их маловыразительными по траектории и лишенными технического разнообразия.