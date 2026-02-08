Ричмонд
На Олимпиаде в Милане проблемы с музыкой возникли не только у Гуменника

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт рассказал, что проблемы с авторскими правами на музыку перед Играми-2026 возникли не только у российского фигуриста Петра Гуменника. С аналогичной проблемой столкнулся испанский фигурист Томас-Льоренс Гуарино Сабата.

Источник: Life.ru

Собеседник «Газеты.ru» напомнил, что сложности с авторскими правами в фигурном катании стали распространённым явлением. Поэтому многие спортсмены заранее заказывают эксклюзивную музыку у композиторов.

«У Петра сложная ситуация, когда надо менять программу прямо перед соревнованиями, за пару дней до вылета в Милан. Каждая тренировка уже распланирована по количеству элементов, прокатов. Сейчас идёт очень точная настройка», — подчеркнул эксперт.

Напомним, Петру Гуменнику не одобрили музыку для программы на Олимпиаде. Однако после скандала с треком «Парфюмер» российскому фигуристу свои хиты предложил британский пианист. Позже Мать Гуменника сообщила о решении проблемы с музыкой. Спортсмен выступит под саундтрек к фильму «Онегин».

