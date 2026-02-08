На Олимпиаде в Милане проблемы с музыкой возникли не только у Гуменника

Напомним, Петру Гуменнику не одобрили музыку для программы на Олимпиаде. Однако после скандала с треком «Парфюмер» российскому фигуристу свои хиты предложил британский пианист. Позже Мать Гуменника сообщила о решении проблемы с музыкой. Спортсмен выступит под саундтрек к фильму «Онегин».