В тропическом растении нашли компонент для борьбы с агрессивным раком груди

Механизм действия соединения связан с белком IMPDH2, который участвует в синтезе гуанина — ключевого компонента ДНК. Этот белок часто обнаруживается в больших количествах в агрессивных опухолях. DHL-11 связывается с IMPDH2 и нарушает его взаимодействие с другим белком, необходимым для восстановления ДНК, что приводит к разрушению IMPDH2, снижению синтеза гуанина и накоплению необратимых повреждений в раковых клетках.