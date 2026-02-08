В тропическом растении нашли компонент для борьбы с агрессивным раком груди

Исследователи из шведского Университета Умео обнаружили в тропическом растении Munronia henryi природное соединение, способное подавлять рост трижды негативного рака молочной железы, одного из самых агрессивных и трудноизлечимых подтипов опухоли. Результаты работы опубликованы в журнале Acta Pharmaceutica Sinica B.
Этот вид рака отличается быстрым ростом, ранним метастазированием и устойчивостью к большинству современных таргетных терапий, что делает поиск новых подходов к лечению особенно актуальным.
Учёные выделили из растения два ранее неизвестных лимоноида, один из которых, DHL-11, продемонстрировал мощную противоопухолевую активность. В экспериментах на клетках он замедлял размножение и миграцию раковых клеток, останавливал клеточный цикл и запускал их программированную гибель. Кроме того, DHL-11 усиливал накопление активных форм кислорода и повреждение ДНК.
Механизм действия соединения связан с белком IMPDH2, который участвует в синтезе гуанина — ключевого компонента ДНК. Этот белок часто обнаруживается в больших количествах в агрессивных опухолях. DHL-11 связывается с IMPDH2 и нарушает его взаимодействие с другим белком, необходимым для восстановления ДНК, что приводит к разрушению IMPDH2, снижению синтеза гуанина и накоплению необратимых повреждений в раковых клетках.
В тестах на органоидах, выращенных из опухолей пациенток с высоким уровнем IMPDH2, а также на лабораторных животных, DHL-11 эффективно замедлял рост и метастазирование опухолей. При этом признаков серьёзной токсичности выявлено не было.
Авторы исследования считают, что DHL-11 может лечь в основу новых препаратов для лечения IMPDH2-положительного трижды негативного рака молочной железы, открывая перспективы для терапии этого опасного заболевания.
