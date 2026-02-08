Диетолог Соломатина: крахмал из картофеля разрушает сосуды, как сахар

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила любителей жаренной картошки — это блюдо может навредить, если не знать меры.
Причина в том, что в картофеле высокое содержание крахмала. При термической обработке он превращается в сахар, а значит, способствует набору веса. К тому же, разрушает сосуды.
Помимо этого, при жарке в продукте появляются канцерогены, они отрицательно сказываются на здоровье и состоянии человека.
На постоянной основе есть это блюдо нельзя. Безопасной жаренная картошка будет только в формате лакомства, изредка. Но из-за канцерогенов ее нужно компенсировать большим количеством овощей.
— Овощи оказывают адсорбирующий эффект. В этом случае также важный вопрос, какое именно масло использовалось: при использовании нерафинированного канцерогены образуются мгновенно, — предупредила Соломатина в беседе с Абзацем.
Переизбыток крахмала также способствует образованию «коллагеновых спаек». Этот процесс увеличивает риск возникновения сахарного диабета.
Картофель имеет высокий гликемический индекс, то есть, при попадании в организм крахмал влияет на него как сахар, разрушая сосуды.
— Его нужно быстро трансформировать, но, если этого не произошло, в теле тут же выделяется инсулин. Поскольку он очень токсичен, то организм сразу преобразует его в жировую ткань, — отмечает врач.
Как только воздействие инсулина заканчивается, холестерин попадает в кровоток, повреждая печень. Постепенно это ведет к атеросклерозу, а впоследствии к инсультам и инфарктам.