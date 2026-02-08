Названы самые популярные экологические привычки россиян

Также в число распространённых практик входят сдача электроники и повторное использование пластика (по 23% каждая). Среди наиболее вовлечённых в экологическую повестку чаще всего встречается привычка к сортировке отходов, хотя большинство респондентов признались, что плохо представляют, что происходит с мусором после сортировки. Исследование также показало, что экологическая тема интересует около 40% россиян, однако лишь 4% глубоко разбираются в вопросе.