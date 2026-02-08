Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые популярные экологические привычки россиян

Более половины россиян (60%) занимаются экологическими активностями, причём почти каждый четвёртый делает это регулярно, уделяя до одного часа в неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные «Газетой.ru». Самой популярной экопривычкой остаётся экономия воды, которую практикуют 36% опрошенных.

Источник: Life.ru

Также в число распространённых практик входят сдача электроники и повторное использование пластика (по 23% каждая). Среди наиболее вовлечённых в экологическую повестку чаще всего встречается привычка к сортировке отходов, хотя большинство респондентов признались, что плохо представляют, что происходит с мусором после сортировки. Исследование также показало, что экологическая тема интересует около 40% россиян, однако лишь 4% глубоко разбираются в вопросе.

Ранее РЭО запустил первую очередь федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг», предназначенной для контроля экологической ситуации по 18 ключевым направлениям. Платформа будет агрегировать данные от 13 источников.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.