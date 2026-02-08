Фигуриста Гуменника на Олимпиаде вызвали на допинг-контроль

По данным собеседника агентства, тестирование спортсмена прошло в воскресенье утром в 7:00 в Олимпийской деревне. Гуменник сдал все необходимые пробы. Это стандартная процедура, которая регулярно проводится среди участников Игр.
Ранее Международный олимпийский комитет запретил фигуристу использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Играх-2026. Сложности возникли прямо накануне соревнований: организаторы не дали разрешение на использование музыки из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за неоформленных авторских прав.
