Риэлтор Перескокова: продажа жилья только по безналу приведет к росту затрат

эксперт назвала плюсы и минусы введения безналичных сделок.

Источник: Комсомольская правда

В России могут измениться формы сделки с недвижимостью. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому, покупка жилья будет осуществляться только по безналичным расчетам. Эта мера, уверены депутаты, станет защитой от мошеннических схем, в которую угодила Лариса Долина. В свое время певица отдала наличные мошенникам.

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова полагает, что введение подобного ограничения действительно обезопасит россиян, но при этом повлечет для участников сделки дополнительные расходы.

С одной стороны, сделки станут прозрачнее и безопаснее. Исключат такие риски, как «чемоданы денег и ячейки». А банкам, Росреестру и нотариусам будет проще фиксировать сделки, так как в договоре будет отражена вся сумма. Но далеко не все готовы это сделать, до сих пор продавцы пытаются снизить налоговую базу.

— Стороны могут столкнуться с блокировкой операции банков для проверки, а это определенное неудобство. С одной стороны, эта мера абсолютно логична и удобна, с другой — в какой-то мере это ущемление прав, потому что человек вправе выбирать, как именно ему рассчитываться, — поделилась с Абзацем своим взглядом на ситуацию риэлтор.

Если законопроект найдет поддержку и будет принят, то он может начать действовать в России уже в 2026 году.