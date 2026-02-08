Галактионов доверил молодёжи: Салтыков спас «Локомотив» дважды

8 февраля 2026 года «Локомотив» провёл два контрольных матча на сборах в ОАЭ и одержал победы в обоих. С армянским «Урарту» железнодорожники выиграли 3:2, дважды отыгравшись и забив победный гол на 90-й минуте усилиями Никиты Салтыкова. Во второй встрече «Локо» обыграл казахстанский «Елимай» со счётом 2:0, забив оба гола до перерыва — их авторами стали Евгений Морозов и Дмитрий Воробьёв.
«Локомотив» завершил второй этап зимней подготовки в Абу-Даби двумя победами над клубами из Армении и Казахстана.
8 февраля 2026 года московский футбольный клуб «Локомотив» провёл два контрольных матча в рамках зимних сборов в Объединённых Арабских Эмиратах. Под руководством главного тренера Михаила Галактионова железнодорожники завершили вторую часть тренировочного этапа в Абу-Даби двумя победами, продемонстрировав устойчивость и результативность в завершающей фазе товарищеских встреч.
Первым соперником «Локомотива» стал армянский клуб «Урарту», двукратный чемпион Армении, занимающий второе место в национальном первенстве сезона 2025/26 года. Встреча получила напряжённый характер: российская команда дважды оказывалась в положении проигрывающей стороны, однако проявила характер и реализовала преимущество в концовке матча. На 62-й минуте счёт сравнял Никита Салтыков, на 88-й минуте равновесие восстановил 19-летний Даниил Чевардин, а окончательный победный результат был зафиксирован на последней минуте основного времени усилиями Никиты Салтыкова. Итоговый счёт матча составил 3:2 в пользу московского клуба.
Во второй встрече того же дня «Локомотив» встречался с казахстанским клубом «Елимай», занявшим четвёртое место в чемпионате Казахстана по итогам сезона 2025 года. В отличие от предыдущего матча, эта игра прошла с преимуществом российской команды на протяжении большей части времени. Оба гола были забиты до перерыва: на 33-й минуте счёт открыл Евгений Морозов, а на первой добавленной минуте первого тайма преимущество удвоил Дмитрий Воробьёв. Во втором тайме «Локомотив» сохранил контроль над ходом игры и не позволил сопернику изменить счёт. Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.
Казахстанский клуб «Елимай» в текущем межсезонье проводит серию контрольных матчей с представителями Российской премьер-лиги. Ранее команда встречалась с «Краснодаром» и уступила лидеру российского чемпионата со счётом 1:2. Согласно утверждённому графику, 23 февраля «Елимай» проведёт очередной товарищеский матч против московского «Спартака».
По завершении матчевых дней 8 февраля «Локомотив» временно приостановил игровые действия. Тренировочный процесс будет возобновлён 12 февраля в ОАЭ. Запланирован очередной контрольный матч: 14 февраля московская команда сыграет с армянским клубом «Пюник». Эти встречи являются частью подготовки «Локомотива» к возобновлению официальных матчей Российской премьер-лиги в весенней части сезона 2025/26 года.
Проведённые матчи позволили тренерскому штабу во главе с Михаилом Галактионовым оценить игровые качества футболистов в условиях интенсивного календаря, протестировать тактические схемы и укрепить взаимодействие между игроками основного состава и молодыми исполнителями, включая 19-летнего Даниила Чевардина, проявившего себя в критический момент встречи с «Урарту». Две победы в один игровой день стали положительным итогом этапа сборов в Абу-Даби и создали предпосылки для дальнейшей подготовки команды к весенней кампании.