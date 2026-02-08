Галактионов доверил молодёжи: Салтыков спас «Локомотив» дважды

Во второй встрече того же дня «Локомотив» встречался с казахстанским клубом «Елимай», занявшим четвёртое место в чемпионате Казахстана по итогам сезона 2025 года. В отличие от предыдущего матча, эта игра прошла с преимуществом российской команды на протяжении большей части времени. Оба гола были забиты до перерыва: на 33-й минуте счёт открыл Евгений Морозов, а на первой добавленной минуте первого тайма преимущество удвоил Дмитрий Воробьёв. Во втором тайме «Локомотив» сохранил контроль над ходом игры и не позволил сопернику изменить счёт. Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.