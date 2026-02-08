Репилов стал 14-м в заездах на одноместных санях на Олимпиаде

Победу одержал немец Макс Лангенхан (3 минуты 31,191 секунды). Вторым стал австриец Йонас Мюллер (3.31,787), а третьим — итальянец Доминик Фишналлер (3.32,125). Репилов, 23-летний двукратный чемпион России, продолжает свою олимпийскую карьеру на Играх, которые завершатся 22 февраля.
Ранее организаторы Игр в Италии отклонили протест российской стороны на результат соревнований по скиатлону, где наши лыжники претендовали на медали. Несмотря на то, что французский спортсмен, по мнению нашей команды, срезал дистанцию, судьи оставили его второе место в силе, а россиянин Савелий Коростелёв остался четвёртым.
