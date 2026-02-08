Репилов стал 14-м в заездах на одноместных санях на Олимпиаде

Ранее организаторы Игр в Италии отклонили протест российской стороны на результат соревнований по скиатлону, где наши лыжники претендовали на медали. Несмотря на то, что французский спортсмен, по мнению нашей команды, срезал дистанцию, судьи оставили его второе место в силе, а россиянин Савелий Коростелёв остался четвёртым.