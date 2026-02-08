«Имеют право»: Зеленский признал, что вернуть украинцев призывами не получится

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинцев, которые решили уехать из страны, не удастся вернуть в страну «флагами и призывами». С таким заявлением он выступил перед студентами Киевского авиационного института.
— Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право уехать. Словами, призывами, флагами вы не можете вернуть людей, — высказался глава государства. Его выступление транслировали на YouTube.
Украинский депутат Сергей Нагорняк в эфире местного телевидения до этого сказал, что за последние полгода более 500 тысяч молодых людей до 22 лет покинули Украину после снятия запрета на выезд.
В основном украинцы бегут в Польшу. При этом не все поляки рады такому соседству. В октябре президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины. Он добавил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных социальных групп или не являются результатом компромисса в парламенте».