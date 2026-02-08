«Имеют право»: Зеленский признал, что вернуть украинцев призывами не получится

В основном украинцы бегут в Польшу. При этом не все поляки рады такому соседству. В октябре президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины. Он добавил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных социальных групп или не являются результатом компромисса в парламенте».