Маск сообщил о начале производства грузовиков Tesla Semi в этом году

Как писал сайт KP.RU, ранее Национальное бюро экономического анализа США провело исследование, согласно которому политическая позиция Илона Маска оказала значительное негативное влияние на продажи автомобилей Tesla в Америке. Как установили исследователи, с октября 2022 года по апрель 2025 года объем продаж Tesla в США мог быть выше на 67−83%, что эквивалентно примерно 1−1,26 миллиону дополнительных автомобилей, если бы не так называемый «эффект партии Маска».