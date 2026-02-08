Ричмонд
Маск сообщил о начале производства грузовиков Tesla Semi в этом году

Tesla утверждает, что грузовик сможет проехать без подзарядки более 800 км.

Источник: Комсомольская правда

Миллиардер, глава компании Tesla Илон Маск заявил, что начало массового производства электрогрузовика Tesla Semi запланировано в текущем году.

«Массовое производство Tesla Semi начнется в этом году», — написал предприниматель в соцсети X.

В самой компании утверждают, что грузовик без подзарядки сможет проехать расстояние около 805 км, а при помощи зарядных устройств Tesla можно будет за 30 минут восстановить до 60% запаса хода.

Как писал сайт KP.RU, ранее Национальное бюро экономического анализа США провело исследование, согласно которому политическая позиция Илона Маска оказала значительное негативное влияние на продажи автомобилей Tesla в Америке. Как установили исследователи, с октября 2022 года по апрель 2025 года объем продаж Tesla в США мог быть выше на 67−83%, что эквивалентно примерно 1−1,26 миллиону дополнительных автомобилей, если бы не так называемый «эффект партии Маска».

