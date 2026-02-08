Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Сити» вырвал победу над «Ливерпулем» в АПЛ в компенсированное время

«Манчестер Сити» одержал драматичную победу над «Ливерпулем» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей, которые забили победный гол на третьей добавленной минуте.

Источник: Life.ru

«Ливерпуль» вышел вперёд благодаря голу Доминика Собослаи на 74-й минуте, но уже через десять минут Бернарду Силва сравнял счёт. На 93-й минуте Эрлинг Холанн точно реализовал пенальти, принеся «горожанам» три очка. На 100-й минуте арбитр отменил третий гол «Сити», а ещё удалил Собослаи с поля, показав ему красную карточку.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, в то время как «Ливерпуль» с 39 очками опустился на седьмую позицию.

В следующем туре, который состоится 11 февраля, «Манчестер Сити» примет «Фулхэм», а «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Сандерлендом».

Ранее Life.ru рассказывал, как сборная Испании в восьмой раз в своей истории стала чемпионом Европы по футзалу. В финальном матче, прошедшем в Любляне (Словения), испанцы одержали победу над командой Португалии со счётом 5:3.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.