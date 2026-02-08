«Манчестер Сити» вырвал победу над «Ливерпулем» в АПЛ в компенсированное время

«Ливерпуль» вышел вперёд благодаря голу Доминика Собослаи на 74-й минуте, но уже через десять минут Бернарду Силва сравнял счёт. На 93-й минуте Эрлинг Холанн точно реализовал пенальти, принеся «горожанам» три очка. На 100-й минуте арбитр отменил третий гол «Сити», а ещё удалил Собослаи с поля, показав ему красную карточку.