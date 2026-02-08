«Манчестер Сити» вырвал победу над «Ливерпулем» в АПЛ в компенсированное время

«Ливерпуль» вышел вперёд благодаря голу Доминика Собослаи на 74-й минуте, но уже через десять минут Бернарду Силва сравнял счёт. На 93-й минуте Эрлинг Холанн точно реализовал пенальти, принеся «горожанам» три очка. На 100-й минуте арбитр отменил третий гол «Сити», а ещё удалил Собослаи с поля, показав ему красную карточку.
Благодаря этой победе «Манчестер Сити» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, в то время как «Ливерпуль» с 39 очками опустился на седьмую позицию.
В следующем туре, который состоится 11 февраля, «Манчестер Сити» примет «Фулхэм», а «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Сандерлендом».
Ранее Life.ru рассказывал, как сборная Испании в восьмой раз в своей истории стала чемпионом Европы по футзалу. В финальном матче, прошедшем в Любляне (Словения), испанцы одержали победу над командой Португалии со счётом 5:3.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.