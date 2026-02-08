«Русское блюдо»: Космонавт Федяев рассказал, чем угостил коллег по миссии Crew-12

Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев сообщил на брифинге журналистам, что накануне старта к МКС приготовил для коллег по миссии Crew-12 и персонала космодрома борщ.
«Сегодня я также приготовил традиционное русское блюдо. Это борщ», — сказал он.
Федяев уточнил, что приготовил блюдо для своей команды и для тех, кто их поддерживает".
В свою очередь командир экипажа, астронавт НАСА Джессика Меир отметила, что было очень вкусно.
Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года космонавт Андрей Федяев успешно прошел медкомиссию и получил допуск к участию в экспедиции на МКС. Его полет запланирован на американском корабле Crew Dragon. Специалисты оценили готовность Федяева, который входит в экипаж USCV SpaceX Crew 12, к длительной работе на орбите.