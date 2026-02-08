«Русское блюдо»: Космонавт Федяев рассказал, чем угостил коллег по миссии Crew-12

Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года космонавт Андрей Федяев успешно прошел медкомиссию и получил допуск к участию в экспедиции на МКС. Его полет запланирован на американском корабле Crew Dragon. Специалисты оценили готовность Федяева, который входит в экипаж USCV SpaceX Crew 12, к длительной работе на орбите.