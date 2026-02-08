Ричмонд
Российские дзюдоисты завоевали три бронзы на престижном турнире в Париже

Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали на престижном турнире Большого шлема, который прошёл в Париже. Награды сборной России принесли Егор Сухопаров (в категории до 81 кг), Егор Андони (до 90 кг) и Нияз Билалов (до 100 кг).

Источник: Life.ru

Турнир проходил 7 и 8 февраля. Первое место в медальном зачёте уверенно заняла команда Японии, дзюдоисты которой выиграли четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград.

Есть ещё несколько отличных для России новостей из мира спорта. Недавно Всемирная федерация тхэквондо отменила ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, решение вступило в силу с 31 января. Аналогичным образом поступила Европейская федерация водных видов спорта.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.