Российские дзюдоисты завоевали три бронзы на престижном турнире в Париже

Есть ещё несколько отличных для России новостей из мира спорта. Недавно Всемирная федерация тхэквондо отменила ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, решение вступило в силу с 31 января. Аналогичным образом поступила Европейская федерация водных видов спорта.