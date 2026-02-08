Российские дзюдоисты завоевали три бронзы на престижном турнире в Париже

Турнир проходил 7 и 8 февраля. Первое место в медальном зачёте уверенно заняла команда Японии, дзюдоисты которой выиграли четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград.
Есть ещё несколько отличных для России новостей из мира спорта. Недавно Всемирная федерация тхэквондо отменила ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, решение вступило в силу с 31 января. Аналогичным образом поступила Европейская федерация водных видов спорта.
