Продюсер Дворцов назвал сумму, которую Долина может тратить на аренду жилья

Певица Лариса Долина после скандала с жильем в Хамовниках переехала на съемную квартиру, которую позже хотела бы выкупить. Продюсер Сергей Дворцов предположил, в какую сумму ей обходится аренда новых апартаментов.
— Лариса Александровна могла снять квартиру в радиусе центра города — это Тверская или Маяковская. Либо речь идет о загородной недвижимости. Стоимость в месяц такой роскоши может обойтись в 250−350 тысяч за четырех- или пятикомнатную квартиру, — приводит слова эксперта «Абзац».
Певица в начале месяца призналась, что сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади после скандала с квартирой в Хамовниках. Об этом она рассказала журналистам после концерта в Подмосковье, который прошел в воскресенье, 1 февраля. По словам Долиной, вместе с ней на новое место переехали кошки. Артистка беспокоится, что питомцам тяжело даются переезды, но выбора не остается.
Директор артистки Сергей Пудовкин призвал прекратить травлю и проявить сочувствие, подчеркнув, что человек потерял все свои накопления и в такой ситуации мог оказаться каждый. Он отметил, что к Ларисе Долиной проявляется «болезненный интерес», связанный с квартирным вопросом.