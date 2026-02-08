Ричмонд
Международная федерация дзюдо признала Арбузова спортсменом года

Россиянин Арбузов стал лауреатом премии IJF в категории «Спортсмен года».

Источник: Аргументы и факты

Российский дзюдоист Тимур Арбузов удостоен премии Международной федерации дзюдо (IJF) в номинации «Спортсмен года». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Церемония вручения наград прошла в Париже. В число претендентов на звание вошли семь атлетов, включая россиян Инала Тасоева и Матвея Каниковского.

21-летний Арбузов выступает в весовой категории до 81 кг. В прошлом году он стал чемпионом мира, чемпионом Европы и победителем турнира Большого шлема в Ташкенте.

Напомним, в ноябре 2025 года IJF восстановила право российских спортсменов выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и под гимн страны.

Ранее стало известно, что в Милане состоялось заседание членов Международного олимпийского комитета, в рамках которого делегаты сообщили о готовности вернуть Россию на международную арену.