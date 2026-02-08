Депутат Бессараб не поддержала дополнительные выходные для родителей школьников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала идею о дополнительных выходных для родителей школьников. Парламентарий объяснила, почему это новшество не принесет положительный результат.
Депутат отметила, что подобные нововведения должны быть кем-то оплачены, а значит, это ляжет на бюджет работодателя. Ему придется плачивать три дня выходных своим сотрудникам, у которых есть дети школьного возраста.
— У нас работают не только госбюджетники, но и реальный сектор экономики. Три дополнительных оплачиваемых дня отпуска это достаточно существенно для работодателей в плане оплаты, — говорит депутат NEWS.ru.
Она так же подчеркнула, что эти условия создают неравенство между сотрудниками, выделяя тех, у кого дети определенного возраста.
Добавит это и другую проблему — работодатели будут менее охотно принимать на работу тех, у кого есть дети школьники.
— Эти родители будут стоить работодателю дороже. Я не считаю, что это хорошая инициатива, потому что она представляет собой мягкую дискриминацию для работающих родителей, — отметила Бессараб.
Депутат добавила, что чаще всего вопросы школьных активностей решаются родителями в индивидуальном порядке с работодателем. А многие даже предоставляют выходной мамам и папам в День знаний.
— Я не то, чтобы против этой инициативы, но я понимаю, что это создает дополнительную нагрузку на работодателей, — заключила парламентарий.