Сийярто: украинцы отчаянно бегут из страны, не желая умирать

Украинцы пытаются любыми способами покинуть страну, чтобы избежать принудительной мобилизации, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
В посте в соцсети он рассказал, что кадры насильственной мобилизации на Украине появляются в Сети ежедневно, на улицах украинских городов ведется открытая охота на людей. При этом украинцы не хотят умирать, подчеркнул министр.
«Многие украинские мужчины — дед, отец, брат, сын, внук — отчаянно пытаются сбежать с Украины, чтобы избежать призыва, а вместе с ним отправки на фронт и вероятной смерти», — написал Сийярто.
Он рассказал о венгре, которого арестовали из-за того, что тот пытался помочь пятерым украинцам сбежать в Венгрию. Венгерское генконсульство в Берегово уже предоставило ему консульскую защиту и будет помогать во время процесса, сказал министр.
Ранее в венгерском издании Origo украинцев, которых насильно мобилизуют прямо на улицах сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), сравнили с жертвенными ягнятами.