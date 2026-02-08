В Белгородской области власти готовы вывезти школьников в другие регионы

Власти Белгородской области готовы организовать временный выезд школьников и других уязвимых категорий граждан в другие регионы страны на фоне сложной обстановки из-за атак боевиков ВСУ. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024—2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы…», — написал он.
По его словам, это могут быть те места, которые уже привычны, как, например, Крым или близлежащие регионы. С губернаторами сейчас проговариваем, добавил он.
Также подчеркнул Гладков, возможность на временное размещение в других регионах России имеют многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноко проживающие пенсионеры.
Как писал сайт KP.RU, ранее Гладков сообщил, что в период с двух часов дня 7 февраля до семи утра 8 февраля ВСУ атаковали 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 16 снарядов и 25 беспилотников.