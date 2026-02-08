Волгоградских школьников перевели на дистант из-за гололёда

Сейчас в городе температура держится около нуля градусов, идёт дождь, а дороги и тротуары покрыты льдом. По данным Волгоградского гидрометцентра, ночью столбики термометров опустятся до −7 градусов, ожидаются снег и гололедица, что создаёт повышенную угрозу для детей по пути в школы.
В мэрии подчеркнули, что дистанционный формат обучения 9 февраля коснётся всех учеников с 1-го по 11-й классы. При этом школы будут открыты и готовы принять тех детей, которые по каким-либо причинам не смогут остаться дома.
Ранее Life.ru писал, что власти Белгородской области готовы временно вывезти детей и уязвимые категории граждан в другие регионы из-за напряжённой обстановки. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что для школьников уже подготовлены проверенные маршруты от Крыма до соседних областей. Несмотря на восстановление газа и воды, в регионе сохраняются проблемы с отоплением.
Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.