Волгоградских школьников перевели на дистант из-за гололёда

Власти Волгограда приняли решение перевести все школы города на дистанционное обучение в понедельник, 9 февраля, из-за опасных погодных условий. Как сообщили в мэрии, причиной послужили сильный гололёд, дождь и резкое похолодание, которое ожидается в ближайшие часы.

Источник: Life.ru

Сейчас в городе температура держится около нуля градусов, идёт дождь, а дороги и тротуары покрыты льдом. По данным Волгоградского гидрометцентра, ночью столбики термометров опустятся до −7 градусов, ожидаются снег и гололедица, что создаёт повышенную угрозу для детей по пути в школы.

В мэрии подчеркнули, что дистанционный формат обучения 9 февраля коснётся всех учеников с 1-го по 11-й классы. При этом школы будут открыты и готовы принять тех детей, которые по каким-либо причинам не смогут остаться дома.

Ранее Life.ru писал, что власти Белгородской области готовы временно вывезти детей и уязвимые категории граждан в другие регионы из-за напряжённой обстановки. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что для школьников уже подготовлены проверенные маршруты от Крыма до соседних областей. Несмотря на восстановление газа и воды, в регионе сохраняются проблемы с отоплением.

