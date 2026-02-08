Ричмонд
Власти Белгородской области хотят вывезти жителей в другие регионы из-за ударов ВСУ

Власти Белгородской области организуют временное перемещение в другие регионы школьников, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров в связи с участившимися атаками со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что переговоры с главами других субъектов РФ уже ведутся, и в качестве возможных направлений рассматриваются, в частности, Республика Крым и близлежащие области.

Для желающих выехать с детьми школьного возраста необходимо оставить заявку в администрации Белгорода, как это практиковалось ранее.

Ранее Гладков заявил, что около 80 тысяч жителей Белгорода остаются без тепла.

