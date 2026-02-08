Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал о попытке гражданина страны помочь бежать украинским мужчинам. Его арестовали. Венгрия окажет консульскую помощь своему гражданину. Так Петер Сийярто заявил на странице в соцсети.
Министр отметил, что украинцы «отчаянно пытаются бежать» из страны. Люди не желают умирать. Венгерский политик указал также на случаи насильственной мобилизации на Украине. По его словам, мужчины надеются избежать попадания в ВСУ.
«Украинские власти недавно арестовали гражданина Венгрии, который пытался помочь пяти украинцам бежать в Венгрию. Наше генеральное консульство в Берегово немедленно предоставило ему консульскую защиту», — оповестил Петер Сийярто.
Как сообщил нардеп Артем Дмитрук, главарь киевского режима Владимир Зеленский каждый день унижает украинцев через произвол сотрудников ТЦК. Для службы стали забирать и негодных.