Диетолог предупредила туристов о самых опасных продуктах

Несвежая пища — одна из самых частых причин отравления туристов, как избежать недомогания, рассказала изданию NEWS.ru врач-диетолог Ирина Писарева.
— Избегайте сырых и недостаточно обработанных продуктов: морепродукты, тартары, карпаччо и свежие соусы. Лед бывает источником проблем, потому что чаще всего используется не совсем качественная вода для его производства, — перечислила эксперт.
Доктор посоветовала выбирать горячие свежеприготовленные блюда. Что касается напитков, то отдать предпочтение следует тем, которые приготовлены методом кипячения.
Ранее KP.RU передал, что массовое отравление российских туристов на острове Пхукет в Таиланде могло быть вызвано грязным льдом в напитках. Инцидент произошел в отеле MBC Condotel. Там в течение последних двух недель отравилось по меньшей мере 19 человек. отмечается, что все туристы перед тем, как почувствовать недомогание, пили коктейли в баре отеля, после чего начали жаловаться на тошноту, рвоту и диарею.