Диетолог предупредила туристов о самых опасных продуктах

Ранее KP.RU передал, что массовое отравление российских туристов на острове Пхукет в Таиланде могло быть вызвано грязным льдом в напитках. Инцидент произошел в отеле MBC Condotel. Там в течение последних двух недель отравилось по меньшей мере 19 человек. отмечается, что все туристы перед тем, как почувствовать недомогание, пили коктейли в баре отеля, после чего начали жаловаться на тошноту, рвоту и диарею.