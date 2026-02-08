Ричмонд
Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за ипотеку по новым правилам

Депутат Панеш: получить вычет за ипотеку можно по новым правилам в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Россияне имеют право получить налоговый вычет при покупке жилья в ипотеку, однако, право наступает только со следующего после покупки года. Какие новшества нужно учитывать при получении вычета, рассказал в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

— Размер возврата налога зависит не только от суммы расходов на жилье, но и от годовой зарплаты. Возврат производится по той ставке, по которой был уплачен налог. Максимальный размер вычета по затратам может составить 260 тыс. рублей при ставке 13%, и до 440 тыс. рублей для граждан, облагаемыми по ставке 22%, — объяснил депутат.

Он подчеркнул, что, если вы используете материнский капитал или другие формы господдержки, то эта сумма будет исключена из итоговых расчетов для вычета.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на улучшение налогового стимулирования долгосрочных сбережений граждан, передает KP.RU. Документ предусматривает увеличение максимального налогового вычета до 1 миллиона рублей для семей, в которых есть дети.