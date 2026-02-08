Депутат Скрозникова: контроль школ за соцсетями учеников повлечет проблемы

В начале февраля в СМИ обсуждалась новость, что школы включаются в эксперимент по «отслеживанию деструктивного контента» в соцсетях у учеников. Это поможет предотвратить нападения и вовремя критично настроенных учащихся. Три школы в Татарстане уже запустили эксперимент, в рамках которого родителей их учеников просят предоставлять администрации ссылки на аккаунты подростков в соцсетях.
Член Комитета Госдумы РФ по просвещению Анна Скрозникова отметила, что озабоченность учебных заведений безопасностью. В последнее время участились случаи нападений и этому нужно противостоять. Но попытки контролировать детские соцсети вызывает вопросы — это нарушение этических норм. К тому же, нарушение ФЗ о персональных данных, для такого мониторинга нужно получить однозначное согласие.
— Поскольку речь идет о детях, такое согласие может дать только родитель или опекун. Нельзя просто взять и решить, что родители согласны «по умолчанию», — сказал депутат в беседе с Ридусом.
Скрозникова отметила, что школы собирают данные об учениках, но они не касаются соцсетей. Массовый мониторинг станиц потребует специальных актов на федеральном уровне. Это затрагивает данные о частной жизни, которое гарантировано Конституцией страны.
Депутат отметила, что вопрос профилактики радикального поведения и угроз не могут сводиться только к мониторингу, это комплексная задача. Она должна включать в себя психологическую работу, взаимодействие с семьями, образовательные программы.