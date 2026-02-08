Депутат Скрозникова: контроль школ за соцсетями учеников повлечет проблемы

В начале февраля в СМИ обсуждалась новость, что школы включаются в эксперимент по «отслеживанию деструктивного контента» в соцсетях у учеников. Это поможет предотвратить нападения и вовремя критично настроенных учащихся. Три школы в Татарстане уже запустили эксперимент, в рамках которого родителей их учеников просят предоставлять администрации ссылки на аккаунты подростков в соцсетях.