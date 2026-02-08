Стали известны разрушительные для суставов бытовые привычки

Привычные ежедневные действия в быту способны привести к разрушению суставов. В частности, следует избегать подъема тяжестей, об этом сообщил в беседе с изданием Lenta.ru врач-ревматолог Александр Елонаков.
— Привычные нагрузки в быту — подъем тяжестей, уборка на коленях, разрушительны для суставов. Вредит ношение обуви на каблуках: каблук ставит стопу и голень в нефизиологичное положение, что приводит к поражению суставов пальцев и стоп, — заявил доктор.
Медик также рекомендовал быть аккуратнее в спорте: например, бег и удары также способны негативно сказаться на суставах. Среди вредных привычек эксперт назвал курение и алкоголь.
По данным «Известий», с возрастом, в среднем после 30−35 лет снижается естественная выработка коллагена — основного структурного компонента хряща. На помощь могут прийти различные добавки, в том числе БАДы на основе растительных и животных составляющих, которые должны компенсировать возникающие дефициты.