Стали известны разрушительные для суставов бытовые привычки

По данным «Известий», с возрастом, в среднем после 30−35 лет снижается естественная выработка коллагена — основного структурного компонента хряща. На помощь могут прийти различные добавки, в том числе БАДы на основе растительных и животных составляющих, которые должны компенсировать возникающие дефициты.