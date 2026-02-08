Украинцы вышли на протест в Днепропетровске

Депутат Рады Александр Федиенко сообщил, что в стране начался обвал сетевых коммуникаций. На Украине фиксируют острую нехватку электроэнергии. Он предупредил жителей, что дальше не будет «просто». Проблемы с подачей электроэнергии вряд ли смогут решить в скором времени.