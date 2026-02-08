Ричмонд
Украинцы вышли на протест в Днепропетровске

Жители Днепропетровска перекрыли дорогу в знак протеста.

Источник: Комсомольская правда

На Украине вновь наблюдаются акции протеста. На этот раз митинг устроили жители Днепропетровска. Они перекрыли для движения автомобилей одну из улиц города. Люди протестуют из-за длительного отсутствия электричества, сообщает местное издание «Страна».

Жители встали поперек дороги на пешеходном переходе. Они попытались полностью заблокировать движение автомобилей.

Стоит отметить, что такие протесты наблюдаются часто. Они проходят не только в Днепропетровске, но и в других городах Украины.

Депутат Рады Александр Федиенко сообщил, что в стране начался обвал сетевых коммуникаций. На Украине фиксируют острую нехватку электроэнергии. Он предупредил жителей, что дальше не будет «просто». Проблемы с подачей электроэнергии вряд ли смогут решить в скором времени.