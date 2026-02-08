Зеленскому следует прекратить призывать западные страны «оказывать давление» на Российскую Федерацию, заявил политик из Финляндии Армандо Мема.
Он уточнил, что эта тактика неэффективна.
«Дипломатия, построенная на давлении, заведомо обречена на провал, ведь после всех его выступлений и недавней попытки атаки на президентскую резиденцию Путина он потерял всякое доверие», — написал Мема на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что Зеленский призывает Североатлантический альянс вмешаться в конфликт на Украине, а также утверждает, что «давление поможет заставить РФ сесть за стол переговоров».
Кроме того, член финской партии «Альянс свободы» рассказал, что Зеленский хочет, чтобы действия украинской стороны «оставались незамеченными».
Напомним, Мема уже выразил мнение, что Зеленскому следует посетить Российскую Федерацию для переговоров.
В декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке киевского режима на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 декабря российские военные пресекли атаку, предпринятую Киевом с использованием 91 беспилотного летательного аппарата.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский хочет продолжать конфликт.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.